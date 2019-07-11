Поиск любви в Tinder обернулся для студентки головокружительной карьерой в порно

11 июля 2019     11
Поиск любви в Tinder обернулся для студентки головокружительной карьерой в порно

Студентка из США по имени Эмили стала известной порноактрисой, получив предложение о съемке в приложении для знакомств Tinder. Историю девушки приводит таблоид The Sun со ссылкой на документальный фильм канала Channel 4.

Агент нашел 21-летнюю Эмили в сети и притворился, что тоже ищет любовь. Он общался с ней длительное время и заслужил доверие, прежде чем сделать деловое предложение.

По словам актрисы, тогда она посещала учебное заведение в Алабаме и специализировалась на психологии. Чтобы обеспечить себя, ей приходилось работать одновременно на двух работах — официанткой в японском ресторане и администратором в кабинете офтальмолога. Она согласилась на пробы в порно, так как решила, что ей «нечего терять».

За год работы под псевдонимом Джианна Диор (Gianna Dior) девушка снялась в сотне фильмов. По ее словам, она зарабатывает почти тысячу долларов в час (около 60 тысяч рублей). Однако семья отвернулась от девушки: особенно тяжело ее новую жизнь воспринимает отец-христианин. Он постоянно пишет ей письма, в которых просит вернуться к учебе.

Порнорежиссер Майк Квазар (Mike Quasar), сотрудничавший с Диор, заявил, что сопереживает ее отцу. Он уверен, что если бы его дочь захотела сняться в порно, он был наложил на себя руки. «Я знаю, что это делает меня большим лицемером, потому что я, безусловно, готов снимать чужих дочерей, делающих ужасные вещи», — заключил он.

Источник: Лента.Ру

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