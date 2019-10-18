Пойманную с наркотиками звезду «Счастливы вместе» оштрафовали и лишили прав

18 октября 2019     16
Пойманную с наркотиками звезду «Счастливы вместе» оштрафовали и лишили прав

Пойманную с кокаином актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его данным, остановившие актрису на дороге сотрудники ГИБДД заявили в суде, что при задержании от звезды «Счастливы вместе» пахло алкоголем, однако она отказалась от медосвидетельствования. Сама Бочкарева дважды пропустила судебное заседание, хотя ей и присылали повестки. Бывший муж актрисы Николай Борисов в разговоре с журналистами объяснил это тем, что после случившегося у Бочкаревой начались серьезные проблемы со здоровьем.

Издание Baza в своем Telegram-канале отмечает, что, помимо штрафа, суд лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев. Кроме того, ей грозит уголовная ответственность за хранение наркотиков.

В конце сентября в сети появилось видео задержания Бочкаревой с кокаином. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позднее Бочкарева призвала поклонников не верить новостям о задержании с кокаином и заявила, что отправилась на гастроли «по разным городам».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

УФНС Севастополя напоминает об уплате земельного налога
УФНС Севастополя напоминает об уплате земельного налога

Жители Севастополя оплатили почти половину начисленного им земельного налога по состоянию на 1 октября этого года. Всего в ходе проведения …


В Севастополе арестовывали Мercedes-Benz Sprinter и Infiniti
В Севастополе арестовывали Мercedes-Benz Sprinter и Infiniti

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями налоговой инспекции по Гагаринскому району Севастополя провели очередной рейд с использованием аппаратно-программного …


Скоростной режим до 130 км/ч на М-11 станут повышать поэтапно
Скоростной режим до 130 км/ч на М-11 станут повышать поэтапно

На платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» скоростной режим до 130 км/ч будет повышаться поэтапно. Об этом в пятницу, 18 …


Черноморский флот приглашает школьников на День призывника
Черноморский флот приглашает школьников на День призывника

Патриотическая акция пройдет с 10 до 13 часов одновременно в 2 местах: в бригаде ракетных катеров на улице  Карантинной и …


Генуэзскую резную плиту из Феодосии презентовали в Самаре
Генуэзскую резную плиту из Феодосии презентовали в Самаре

Закладную каменную плиту с декоративной резьбой и текстом – памятник генуэзской эпиграфики (науки о надписях), выставили в Самарском областном историко-краеведческом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты