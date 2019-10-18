Пойманную с наркотиками звезду «Счастливы вместе» оштрафовали и лишили прав

Пойманную с кокаином актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его данным, остановившие актрису на дороге сотрудники ГИБДД заявили в суде, что при задержании от звезды «Счастливы вместе» пахло алкоголем, однако она отказалась от медосвидетельствования. Сама Бочкарева дважды пропустила судебное заседание, хотя ей и присылали повестки. Бывший муж актрисы Николай Борисов в разговоре с журналистами объяснил это тем, что после случившегося у Бочкаревой начались серьезные проблемы со здоровьем.

Издание Baza в своем Telegram-канале отмечает, что, помимо штрафа, суд лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев. Кроме того, ей грозит уголовная ответственность за хранение наркотиков.

В конце сентября в сети появилось видео задержания Бочкаревой с кокаином. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позднее Бочкарева призвала поклонников не верить новостям о задержании с кокаином и заявила, что отправилась на гастроли «по разным городам».

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Источник: Лента.Ру