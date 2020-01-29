Пойманный боевик раскрыл подготовку новых провокаций «Белых касок» в Сирии

Пойманный сирийской армией боевик был свидетелем подготовки новых провокаций благотворительной организации «Белые каски». Об этом сообщает РИА Новости.

Боевик Абу Хамза раскрыл подробности своей работы по охране складов в городе Кафер-Хамра. По его словам, некие «люди из гражданской обороны», которых агентство приравнивает к «Белым каскам», приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и оборудование для съемок. При этом Хамза отметил, что не знает о содержимом коробок.

Известно, что затем Абу Хамза воевал на юго-западе города Алеппо за отряд «Джейш Осман». В итоге он заблудился и попал в плен.

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00:01 — 13 апреля 2018

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Ранее в январе Россия представила в Совете Безопасности ООН данные, свидетельствующие о фальсификации химатаки в сирийском городе Дума в 2018 году. По словам российского докладчика, в ходе опроса местного населения выяснилось, что в местную больницу не поступали пациенты с симптомами поражения боевыми отравляющими веществами.

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

«Белые каски» позиционируют себя как объединение волонтеров, помогающих людям в зоне боевых действий в Сирии.

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Источник: Лента.Ру