Покинувший пост глава Boeing не получит «золотой парашют»

11 января 2020     13
Покинувший пост глава Boeing не получит «золотой парашют»

Ушедший в отставку глава американской корпорации Boeing Деннис Меленберг не получит выходное пособие, известное как «золотой парашют», пишет в субботу, 11 января, CNN.

Тем не менее он сохранит свои акции, опционы и другие активы на сумму примерно $80 млн.

Ранее он был освобожден от должности председателя совета директоров из-за двух крушений авиалайнеров Boeing 737 MAX из-за проблем с бортовыми системами. Его с 13 января заменит Дэвид Кэлхун.

Согласно данным «Газеты.ру», денежные потери Меленберга составят $39 млн.

«Руководители Boeing должны уходить в наручниках, а не с миллионами долларов», — отреагировала на новость Сифора Курия, которая потеряла своего отца в одном из крушений.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение в октябре 2018 года во время вылета из Джакарты. В итоге погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

В декабре Boeing сообщила о планах с января 2020 года приостановить производство самолетов 737 MAX в связи с переносом сертификации самолета на следующий год.

На текущей неделе газета The New York Times опубликовала переписки сотрудников компании Boeing, в которых те выражали сомнения касательно надежности некоторых систем самолетов 737 MAX еще до авиакатастроф.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Покинувший пост глава Boeing не получит «золотой парашют»
Покинувший пост глава Boeing не получит «золотой парашют»

Ушедший в отставку глава американской корпорации Boeing Деннис Меленберг не получит выходное пособие, известное как «золотой парашют», пишет в субботу, …


Иран назвал причину крушения украинского Boeing
Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное …


В Москве 11 января ожидается до -2°С
В Москве 11 января ожидается до -2°С

06:32 В Москве в субботу, 11 января, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра. …


Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу раскритиковали в сети
Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу раскритиковали в сети

Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу Наталью Мишину раскритиковали подписчики. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram. Под публикацией …


Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии
Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сократив при этом число пунктов пропуска на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты