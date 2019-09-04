Поклонник устроил слежку за актрисой Марией Мироновой и стал ее шантажировать

Актриса Мария Миронова стала жертвой одержимого поклонника Дмитрия Барановского, который установил за ней слежку и пытался принудить ее к отношениям, угрожая выдать ее секреты прессе. Об этом kp.ru рассказал адвокат артистки Максим Борисов.

«В 2016 году мы собирались с ним судиться, писали заявление в полицию. Как выяснилось, у него серьезные проблемы с головой, он даже лежал в специализированной клинике», — поведал Борисов о Барановском.

По словам адвоката, поклонник подарил актрисе дорогой телефон, который оказался прошит программами слежения. Он видел ее перемещения и читал переписку, благодаря чему Миронова стала «случайно» встречать Барановского в совершенно неожиданных местах. Артистка стала подозревать неладное через несколько месяцев, и тогда фанат стал угрожать ей раскрыть собранную за это время информацию.

«До возбуждения дела тогда не дошло. Барановский написал расписку, что ни при каких обстоятельствах не будет шантажировать актрису, вымогать у нее деньги и пугать распространением сведений о частной жизни», — отметил Борисов.

46-летняя Мария Миронова — актриса театра «Ленком», дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она снялась в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Салют-7», «Статский советник» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а также в сериалах «Доктор Рихтер», «Родина» и «Садовое кольцо». В июне 2018-го ее ограбили на Садовом кольце в Москве.

Источник: Лента.Ру