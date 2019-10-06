Покрас Лампас восстановил испорченный коммунальщиками арт-объект в Екатеринбурге

6 октября 2019     12
Покрас Лампас восстановил испорченный коммунальщиками арт-объект в Екатеринбурге

Уличный художник Покрас Лампас, которого приравняли к сатанистам за «Супрематический крест» Малевича в Екатеринбурге, восстановил свой испорченный коммунальщиками арт-объект на городской Площади первой пятилетки. Об этом сообщила координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia, проводимого агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга, Анна Клец, передает ТАСС.

«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели, либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он [Покрас] уже улетел», — рассказала она.

В августе художника резко осудил и приравнял к сатанистам глава секты царебожников отец Сергий (Романов). Схиигумен счел работу Лампаса надругательством над верой. По его словам, крест будут ежедневно топтать прохожие, поскольку пешеходная дорожка проходит прямо по его горизонтальной перекладине.

19 июля стало известно, что коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта Лампаса. Появление произведения искусства было согласовано с муниципальными властями. Крест занимает 6686 квадратных метров площади. Художник создавал его при помощи волонтеров. После публикаций в СМИ городская администрация приказала остановить укладку. Лампас пообещал лично восстановить свое творение.

Против восстановления объекта выступили православные активисты и устроили одиночные пикеты. В адрес художника начали поступать угрозы, и он отложил поездку в Екатеринбург для восстановления «Супрематического креста».

Источник: Лента.Ру

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