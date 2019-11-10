Покупатель разбил Porsche за $264 тыс. во время тест-драйва

10 ноября 2019     43
Покупатель разбил Porsche за $264 тыс

Будущий владелец разбил автомобиль Porsche 911 GT2 стоимостью £207 тыс. ($264 тыс.) во время тест-драйва. Инцидент произошел в городе Пенарт в Уэльсе, сообщает британское издание Metro.

Суперкар спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей на расстоянии всего чуть более километра от автосалона. Отмечается, что Porsche получил серьезные повреждения переднего крыла и колес.

По заверениям водителя, у автомобиля не сработали тормоза.

Официальный представитель полиции Южного Уэльса подтвердила факт массового ДТП, она отметила, что никто из людей не пострадал.

Porsche 911 GT2 с мощностью двигателя 700 л.с. способен развивать скорость почти до 340 км в час. В мире существует всего 1 тыс. таких моделей.

В октябре сообщалось, что российские дилеры компании Porsche начали принимать заказы на новую модификацию электрического спортивного автомобиля Taycan 4S.

Источник: Газета Известия

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