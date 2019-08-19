Полеты на драконе заставили звезду «Игры престолов» испугаться за потомство

Актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о том, с каким трудом перенес съемки сцен полетов на драконе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Я провел на этой похожей на гимнастического козла установке больше времени, чем заняли у нас съемки всего эпизода “Битва бастардов”. Это было ужасающе. К актерской игре не имеет никакого отношения. Никакого! И я на это не подписывался. Выглядело неплохо? Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно», — рассказал Харингтон.

Артист также добавил, что не посоветовал бы пережитое никому: «Не думаю, что я теперь могу иметь детей». Он рассказал, что ранее не верил сыгравшей Дейенерис Таргариен Эмилии Кларк, когда она жаловалась на съемки сцен с полетами на драконе, но потом понял, как та была права.

Ранее сообщалось, что 32-летний актер решил пройти курс лечения из-за стресса, переутомления и алкоголизма, вызванных окончанием съемок «Игры престолов». Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.

В мае в сети появилось видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов». На ролике видно, как Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.

Источник: Лента.Ру