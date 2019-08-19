Полеты на драконе заставили звезду «Игры престолов» испугаться за потомство

19 августа 2019     17
Полеты на драконе заставили звезду «Игры престолов» испугаться за потомство

Актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о том, с каким трудом перенес съемки сцен полетов на драконе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Я провел на этой похожей на гимнастического козла установке больше времени, чем заняли у нас съемки всего эпизода “Битва бастардов”. Это было ужасающе. К актерской игре не имеет никакого отношения. Никакого! И я на это не подписывался. Выглядело неплохо? Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно», — рассказал Харингтон.

Артист также добавил, что не посоветовал бы пережитое никому: «Не думаю, что я теперь могу иметь детей». Он рассказал, что ранее не верил сыгравшей Дейенерис Таргариен Эмилии Кларк, когда она жаловалась на съемки сцен с полетами на драконе, но потом понял, как та была права.

Ранее сообщалось, что 32-летний актер решил пройти курс лечения из-за стресса, переутомления и алкоголизма, вызванных окончанием съемок «Игры престолов». Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.

В мае в сети появилось видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов». На ролике видно, как Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.

Источник: Лента.Ру

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Полеты на драконе заставили звезду «Игры престолов» испугаться за потомство

Актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о том, с каким трудом перенес съемки сцен …



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