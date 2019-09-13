Полигон ТБО «Кулаковский» рекультивируют в Подмосковье

В Московской области начался основной этап рекультивации на полигоне «Кулаковский», закрывшемся в 2017 году. Проводятся работы по укреплению тела свалки, финал которых намечен на 2020 год. Затем территорию покроют несколькими слоями грунта и установят трубки для отвода свалочного газа.

Жители Чехова ведут контроль за объектом. Несколько активистов приехали на полигон, чтобы увидеть все своими глазами, пишет портал «Подмосковье сегодня». Мусор на «Кулаковском» копился 60 лет – сейчас его площадь достигает 25 га.

До 2024 года в Московской области планируют построить четыре объекта термической обработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом «Известиям» ранее рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Заводы по сжиганию мусора появятся в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.

Источник: Газета Известия