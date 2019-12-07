Полина Гагарина оскорбилась из-за семечек уральского певца

7 декабря 2019     15
Полина Гагарина оскорбилась из-за семечек уральского певца

Певицу Полину Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина на шоу «Голос», в котором она выступает в жюри. Артист насыпал на ее стол семечки во время своего номера, запись произошедшего опубликована на YouTube.

«Арсений, я помню тебя на слепых прослушиваниях. Какой ты был интеллигентный, прекрасный. Я уверена, что ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и вот так вот не выбросил семечки буквально мне в лицо — это было в миллиметре. И я знаю, кто тебя этому научил. Это хамское поведение, но я тебя прощаю, потому что знаю, кто тебя этому научил», — заявила Гагарина.

Семечки со стола певицы убрал другой член жюри Сергей Шнуров. Победа Курчанину в итоге не досталась — судьи отдали предпочтение певице Рагде Ханиевой.

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Источник: Лента.Ру

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