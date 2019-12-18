Полицейские в Красноярском крае при расследовании кражи спасли ребенка

18 декабря 2019     17
Полицейские в Красноярском крае при расследовании кражи спасли ребенка

В Красноярском крае полицейские в ходе расследования кражи бензопилы случайно спасли годовалого ребенка. Об этом 18 декабря сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел в Канском районе. Правоохранители расследовали дело и установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый 30-летний односельчанин пострадавшего. Наряд выехал на задержание, в ходе которого обнаружили, что в доме находится семья с тремя детьми, которая проживает в антисанитарных условиях. 23-летняя мать отсутствовала дома, за детьми присматривал ее нетрезвый 28-летний сожитель. В ходе осмотра дома оперативники обнаружили годовалого мальчика, который лежал на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления, пишет REGNUM. Полицейские вызвали скорую, ребенка экстренно госпитализировали.

Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Причины отравления устанавливаются. Двух других детей — 2014 и 2015 годов рождения — изъяли из социально опасного положения и поместили в Центр семьи «Канский». В отношении их матери собраны материалы для привлечения к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Известно, что семья до этого на учете не стояла.

Следователи СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия начали проверку, в рамках которой дадут правовую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики, пишет сайт kp.ru.

17 декабря сообщалось, что лидер и члены секты «Каула Дхарма», которые удерживали и истязали детей в подвале в Московской области, получили от шести до 16 лет колонии. В Сети «Каула Дхарма» позиционировала себя как модельное агентство. Лидер оплачивал новым участницам пластику груди и занятия с тренером, а после заставлял заниматься проституцией и сниматься в порно. Большую часть сектантов составляли женщины, некоторые приводили своих детей. В 2015 году трех детей поселили в подвале дома. Их систематически избивали за малейшие провинности, совершали с ними насильственные действия сексуального характера.

Источник: Газета Известия

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