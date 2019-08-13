Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК при задержании

13 августа 2019     14
Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК при задержании

Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК Максиму Сечко во время задержания по подозрению в хулиганстве, но так и не нашли доказательств его вины. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам 52-летнего сотрудника, 16 июля у подъезда его дома в поселке Сосны Одинцовского района Московской области мужчину встретили соседки и полиция. Его обвинили в кидании банок на детскую площадку и машины. У Сечко захотели проверить документы.

«В подъезде один из полицейских меня толкнул, я не выдержал и толкнул его в ответ. Одно дело попросить показать документы, а другое обращаться как с зэком», — отметил он. В результате произошла драка, мужчину вытащили на улицу и посадили в автомобиль. Около часа его держали в отделении в наручниках, несмотря на боль и опухание руки.

Вечером его доставили в травматологию ЦКБ Одинцово, где диагностировали ушиб. Мужчину вернули в полицейский участок, там он почти сутки провел в ожидании суда. «Меня обвинили в том, что я в состоянии опьянения оскорбил сотрудников полиции. Но я даже не помню, когда в последний раз употреблял алкоголь, настолько давно это было», — пояснил Сечко.

Продюсер добавил, что изначально его задерживали по выдуманному бросанию банок с окна, а потом об этом забыли. В итоге ему присудили еще двое суток административного ареста за оскорбление полицейских. После отбывания наказания по обвинениям полиции Сечко обратился в то же отделение той же самой больницы. Но на этот раз ему диагностировали перелом руки в двух местах.

«Я заехал в отделение к начальнику полиции, чтобы разобраться в ситуации. Но понимания вновь там не встретил. Мне стали угрожать, что найдут видео, как я кидаю эти злосчастные банки», — рассказал он. Сечко намерен обратиться в суд из-за действий сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что журналистку челябинской газеты «Общественный защитник» Юлию Зябрину ранили в голову из пневматического оружия.

Источник: Лента.Ру

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Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК при задержании
Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК при задержании

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