Полицейский на Камчатке выманил у иностранки 2,3 млн рублей

16 июля 2019     15
Полицейский на Камчатке выманил у иностранки 2,3 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в мошенничестве на 2,3 млн рублей. Об этом 16 июля сообщается на сайте СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Следователи установили, что в 2018 году полицейский принял заявление о пропаже паспорта и банковской карте, изъял сим-карту потерпевшего и при ее помощи оформил кредит на 205 тыс. рублей. В том же году он забрал банковскую карту умершего жителя Петропавловска-Камчатского и перевел хранившиеся там денежные средства на свой счет.

Кроме этого, по данным следствия, первое преступление подозреваемый совершил в 2015 году, когда работал в одном из учреждений УФСИН России по Сахалинской области. Тогда он познакомился в Сети с женщиной, проживающей в другой стране, и в течение полугода выманивал у нее деньги на общую сумму свыше 2,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, пишет сайт aif.ru. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

12 июля в Роспотребнадзоре рассказали, как не пострадать от действий мошенников.

Источник: Газета Известия

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