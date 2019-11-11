Полицейский расстрелял в упор протестующих в Гонконге

Демонстранты в Гонконге засняли, как сотрудник полиции стреляет из пистолета в участников протеста. Видео транслировалось онлайн в Facebook, отрывок со стрельбой по людям опубликовал у себя на странице портал Cupid Producer.

На кадрах ролика видно, как полицейский борется с человеком в белой кофте, в этот момент к ним подходит демонстрант в черном с закрытым лицом. Правоохранитель стреляет ему в область живота — тот падает на землю, после чего открывает огонь по еще одному протестующему. Человеку в белом удается сбежать.

По данным агентства Associated Press, местные власти сообщили, что в результате инцидента был ранен только один человек. Он был госпитализирован и на момент сообщения находился в критическом состоянии.

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Это уже третий случай, когда подобные действия гонконгских полицейских попадают на видео: 1 октября демонстрант, пытавшийся ударить полицейского железным прутом, получил пулю в грудь и был госпитализирован.

Массовые протесты и столкновения с полицией в Гонконге идут уже шестой месяц. Они были спровоцированы планами администрации принять законопроект об экстрадиции: по нему становилась возможна выдача подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая.

Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции протеста не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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Источник: Лента.Ру