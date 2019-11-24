В Ханты-Мансийском автономном округе участковый спас пять человек из горящего аварийного дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в воскресенье, 24 ноября.
Инцидент произошел в городе Нягань. Во время планового обхода территории лейтенант полиции Владимир Александров заметил густой дым на одном из строений. Подбежав к пылающему зданию, полицейский услышал крики и выбил дверь. Ему удалось спасти троих детей и двоих взрослых.
Волк отметила, что после спасения хозяйка квартиры бросилась в горящее здание за документами на переселение из ветхого жилья. Она достала из горящего шкафа нужные бумаги, однако выйти на улицу у нее не хватило сил. Участковый вынес женщину из пламени.
20 ноября в Ухте сотрудники МЧС спасли семью из пяти человек, в том числе трех детей, во время пожара в доме.
Источник: Газета Известия
|
Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских
Сотрудники полиции задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Фонтанка». …
|
Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками
Обустройство территории в районе Стрелецкой бухты стало темой споров между жителями прибрежного квартала и частными компаниями. Одни видят угрозу своим …
|
Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ
Завтра, 25 ноября, в России стартует акция «СТОП ВИЧ/СПИД», ее проводит общественное движение «Волонтеры-медики», и она приурочена ко Всемирному дню …
|
Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%
14:57 Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборы президента страны на 14:00 составила 21,99%. Об этом сообщает ТАСС …
|
Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани
В Ханты-Мансийском автономном округе участковый спас пять человек из горящего аварийного дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на …