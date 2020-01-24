Полицейским Москвы и Петербурга установили надбавки за особо сложную службу

24 января 2020     17
Полицейским Москвы и Петербурга установили надбавки за особо сложную службу

Полицейским и Росгвардейцам Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили надбавки за особо сложную службу. Соответствующие документы размещены на сайте правительства в пятницу, 24 января.

В документах говорится, что участвующим в охране общественного порядка установят надбавку к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов от указанного оклада.

Отмечается, что это будет способствовать «повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел».

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции при сокращении штата ведомства.

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Источник: Лента.Ру

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