Полицейским Москвы и Петербурга установили надбавки за особо сложную службу

Полицейским и Росгвардейцам Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили надбавки за особо сложную службу. Соответствующие документы размещены на сайте правительства в пятницу, 24 января.

В документах говорится, что участвующим в охране общественного порядка установят надбавку к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов от указанного оклада.

Отмечается, что это будет способствовать «повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел».

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции при сокращении штата ведомства.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру