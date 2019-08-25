Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

25 августа 2019     7
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Гонконгская полиция в воскресенье применила спецсредства, в частности, слезоточивый газ, для разгона групп радикально настроенных манифестантов. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Противостояние возникло в районе Цуен Ван в материковой части специального административного района Китая. Демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута акции и стали устраивать беспорядки. Они блокировали улицы, строили баррикады, вооружались кирпичами. В ответ на противоправные действия полицейские применили слезоточивый газ.

Опасаясь актов вандализма, оператор метро MTR объявил о временном закрытии трех близлежащих к зоне шествия станций подземки Гонконга.

Полицейские использовали слезоточивый газ во второй раз за два дня. Накануне его применили против манифестантов в районе Kwun Tong.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов, которые в Вашингтоне называют мирными. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Гонконгская полиция в воскресенье применила спецсредства, в частности, слезоточивый газ, для разгона групп радикально настроенных манифестантов. Об этом 25 августа …


Крымчанин выиграл в лотерею 3 миллиона рублей
Крымчанин выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

“Счастливым для участника стал десятый 784-й тираж “Гослото “5 из 36” – сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу компании-организатора лотереи. Называют …


В Севастополе напишут IT-диктант
В Севастополе напишут IT-диктант

Диктант по информационным технологиям – это всероссийский проект. Он проходит одновременно на 20 площадках в 19 городах страны.  В программе …


Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым
Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым

12:56 Фрэнк Уоррен, промоутер Энтони Ярда, прокомментировал возможную организацию боя-реванша между британским боксёром и действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе …


В "Херсонесе Таврическом" покажут сенсационные находки
В "Херсонесе Таврическом" покажут сенсационные находки

В первый же день выставку “Тайны античного некрополя” посетили более 500 человек. О новой программе сотрудники музея рассказали в социальных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты