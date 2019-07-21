Полиция Гонконга изъяла рекордную для города партию взрывчатки

21 июля 2019     32
Полиция Гонконга изъяла рекордную для города партию взрывчатки

Полиция китайского Гонконга изъяла рекордную партию взрывчатки за историю города накануне массовых уличных протестов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Во время рейда на предполагаемую подпольную фабрику по изготовлению самодельных бомб в промышленном районе Цуен Вань в пятницу, 19 июля, полицейские обнаружили десять бензиновых бомб, едкие жидкости, оружие и 2 кг взрывчатки. В связи с этим был задержан 27-летний мужчина.

Операция прошла на фоне очередной волны протестов, ожидается, что в воскресенье, 21 июля, тысячи противников внесения поправок в закон об экстрадиции вновь выйдут на улицы. Действующие законы позволяют Гонконгу не выдавать преследуемых китайскими властями граждан.

В мае белорусские таможенники изъяли у 38-летней россиянки около 100 кг экстази, которые они пыталась провезти в Польшу. Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В России начали путешествовать по-новому
В России начали путешествовать по-новому

В России появился новый вид туризма, который сочетает в себе элементы деловой поездки и отдыха. Об этом сообщает «Российская газета» …


Полиция Гонконга изъяла рекордную для города партию взрывчатки
Полиция Гонконга изъяла рекордную для города партию взрывчатки

Полиция китайского Гонконга изъяла рекордную партию взрывчатки за историю города накануне массовых уличных протестов. Об этом сообщил телеканал CNN. Во …


Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»
Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Ролик опубликован в YouTube-канале главы государства «Зе! Президент». На опубликованных кадрах …


Серебро Великой и бронза Жеребченко: россияне завоевали две медали на ЧМ по фехтованию
Серебро Великой и бронза Жеребченко: россияне завоевали две медали на ЧМ по фехтованию

Третий соревновательный день чемпионата мира по фехтованию в Будапеште принёс россиянам две медали. Софья Великая в финале соревнований саблисток не …


Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве
Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве

Журналистка издания Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что ее восхитил Государственный универсальный магазин (ГУМ) в Москве. По словам Уоррен, на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info