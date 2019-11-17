Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

17 ноября 2019     21
Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

Полиция Гонконга может начать применять боевые патроны против протестующих. Об этом 17 ноября сообщила местная телерадиокомпания RTHK.

Начальник отдела по связям с общественностью Лю Ибан заявил о том, что демонстранты должны прекратить нападения на сотрудников правоохранительных органов, в противном случае полицейские откроют огонь по участникам протестов боевыми патронами.

Ранее 15 ноября протестующие в Гонконге подожгли грузовик на мосту возле Китайского университета. Накануне 14 ноября глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь на саммите БРИКС призвал власти Гонконга закончить хаос в городе и восстановить в нем порядок. 17 ноября участники протестных акций в Гонконге подожгли пешеходный мост, ведущий из Политехнического университета города.

Антиправительственные демонстрации в Гонконге начались в июне. Среди основных требований участников протестов — отмена поправок к законопроекту об экстрадиции, которые могли бы разрешить выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

Источник: Газета Известия

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