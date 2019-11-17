Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

Полиция Гонконга может начать применять боевые патроны против протестующих. Об этом 17 ноября сообщила местная телерадиокомпания RTHK.

Начальник отдела по связям с общественностью Лю Ибан заявил о том, что демонстранты должны прекратить нападения на сотрудников правоохранительных органов, в противном случае полицейские откроют огонь по участникам протестов боевыми патронами.

Ранее 15 ноября протестующие в Гонконге подожгли грузовик на мосту возле Китайского университета. Накануне 14 ноября глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь на саммите БРИКС призвал власти Гонконга закончить хаос в городе и восстановить в нем порядок. 17 ноября участники протестных акций в Гонконге подожгли пешеходный мост, ведущий из Политехнического университета города.

Антиправительственные демонстрации в Гонконге начались в июне. Среди основных требований участников протестов — отмена поправок к законопроекту об экстрадиции, которые могли бы разрешить выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

Источник: Газета Известия