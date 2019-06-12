Полиция Гонконга применила газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга применила перцовый газ, дубинки и дымовые шашки для разгона участников акции против поправки к закону об экстрадиции, пишет газета South China Morning Post в среду, 12 июня.

Очевидцы сообщают с места событий, что как минимум один человек серьезно пострадал. По предварительной информации, полиция тяжело ранила резиновой пулей студента, который участвовал в демонстрации. В Сети публикуют фотографии происходящего.

Активисты не первый день собираются у здания законодательного собрания специального административного района КНР в связи с планами правительства внести изменения нормативную базу. На прилегающих улицах они выстраивали баррикады из кирпича и металлических ограждений. В среду на очередную акцию, которая переросла в столкновения с полицией вышли десятки тысяч человек.

Люди выступают против принятия противоречивых поправок к закону об экстрадиции. В случае их одобрения Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Нововведения позволят высылать в КНР не только коррумпированных чиновников, но и активистов, не согласных с политикой Пекина, опасаются противники принятия поправок.

Ранее 12 июня стало известно, что на фоне протестов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Двумя днями ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о поддержке Пекином поправок.

Источник: Газета Известия