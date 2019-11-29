Полиция задержала одного человека после инцидента на Лондонском мосту

Британская полиция задержала одного человека в результате пятничного инцидента в районе Лондонского моста в результате которого были ранены несколько человек. Об этом сообщается в Twitter Скотленд-Ярда 29 ноября.

«Мужчина был задержан полицией. По нашим данным, несколько человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее полиция заявила, что застрелила одного человека: «Один человек был застрелен полицией. Мы оперативно публикуем информацию о происшествии, насколько это возможно».

Скотленд-Ярд не исключает, что инцидент является террористическим актом. «На данном этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту, остаются неясными. Но в качестве меры предосторожности мы реагируем на этот инцидент так, как если бы он был связан с терроризмом», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу на Лондонском мосту произошла стрельба. Изначально об этом сообщил журналист «Би – би – си». К мосту стянулись несколько патрулей полиции, а само сооружение оцепили.

Позже лондонская полиция сообщила о нападении с ножом в здании неподалеку от моста. По данным правоохранителей, в результате инцидента есть раненые. Нападавший был задержан.

Кроме того, репортер Sky News сообщал в Twitter о взрыве рядом с рынком Боро в Лондоне, но спустя несколько минут удалил свою запись.

Источник: Газета Известия