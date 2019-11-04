Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде

Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста, проходящего в центре Багдада. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, правоохранительные органы применили огнестрельное оружие против демонстрантов на улице Эр-Рашид в центральном районе столицы. В результате по меньшей мере пять человек погибли.

Ранее, 25 октября, сотрудники иракской полиции также открыли огонь для разгона протестующих в Багдаде. Тогда, согласно информации иракской комиссии по правам человека, 224 человека были отправлены в больницы.

1 октября в Ираке вспыхнули митинги в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требовали отставки властей. В ряде мест, в частности в иракской столице, начавшиеся мирно протесты обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками, в результате которых за текущий месяц погибло около 230 человек.

27 октября Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что на фоне протестов иракский премьер-министр Адель Абд аль-Махди поручил развернуть в Багдаде элитные контртеррористические спецподразделения.

Позднее, 31 октября, иракский премьер согласился подать в отставку, однако отметил, что покинет пост при условии наличия альтернативной кандидатуры. Президент Ирака Бархам Салех, в свою очередь, дал согласие на проведение досрочных выборов после принятия нового закона о выборах, проект которого планируется представить на следующей неделе.

Источник: Газета Известия