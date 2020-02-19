Полиция Карелии ищет свидетелей осквернения кладбища в Сулажгоре

МВД Карелии отчиталось о ходе расследования дела о вандализме – на кладбище в Сулажгоре неизвестные изрисовали надгробья. В правоохранительных органах сказали, что им не хватает свидетельских показаний.

Как заявили ИА «Карелinform» в ведомстве, в полицию смотритель кладбища обратился в субботу, 15 февраля. Рисунки были нанесены на 61 надгробный камень. Вандалы закрасили глаза на портретах и пририсовали печальные «улыбки».

Максимальная санкция по данной статье – штраф в 40 тыс. рублей, 360 часов обязательных или 1 год исправительных работ, арест на 3 месяца.

Следователи выяснили, что изображения появились на памятниках не в день, когда их заметил сторож, а раньше. МВД республики просит всех, кто был свидетелем преступления, поделиться информацией.

Источник: Газета Известия