Полиция назвала предварительную причину ДТП автобуса в Оренбурге

Водитель въехавшего в опору линии электропередач в Оренбурге автобуса отвлекся от дороги. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в областном МВД.

«По словам водителя, он отвлекся, и в этот момент произошло столкновение. Это предварительная причина, идет проверка», — цитирует ТАСС представителя полиции.

Прокурор Оренбурга поручил ГИБДД провести проверку обстоятельств ДТП. Ситуацию с расследованием надзорное ведомство держит на контроле.

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Оренбурге 12:45 по местному времени (10:45 мск) на улице Максима Горького. Автобус «ПАЗ», ехавший по маршруту №102 Нижняя Павловка–Оренбург с 58-летним водителем за рулем, въехал в опору линии электропередачи.

В аварии пострадало девять человек.

Источник: Газета Известия