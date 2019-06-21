Полиция начала задерживать участников протеста у парламента в Тбилиси

21 июня 2019     12
Полиция начала задерживать участников протеста у парламента в Тбилиси

Грузинский спецназ разогнал протестующих перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив специальную технику, а полиция начала задерживать участников беспорядков.

Отмечается, что до конца митингующие еще не разошлись, спецназ продолжает преследование тех, кто отошел на соседние улицы и использует резиновые пули.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2», скорая помощь продолжает помогать пострадавшим, среди получивших ранения есть несколько журналистов.

Ранее стало известно, что в ходе протестов в Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей. Спецназ открыл по активистам стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.

В четверг в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась. В центре столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.

Источник: Газета Известия

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