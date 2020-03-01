Полиция начала обыск в офисе Sputnik в Стамбуле

1 марта 2020     13
Полиция начала обыск в офисе Sputnik в Стамбуле

Турецкая полиция проводит обыск в офисе российского агентства Sputnik в Стамбуле в соответствии с ордером, выданным генпрокуратурой города. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил «РИА Новости» руководитель представительства Sputnik Максим Дурнев.

«Сотрудники турецкой полиции проводят обыски в офисе Sputnik в Стамбуле, ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула. Причину обыска не называют», — рассказал он агентству.

Кроме того, корреспондент «РИА Новости» сообщил, что трех задержанных журналистов Sputnik доставили во Дворец правосудия в Анкаре, где сотрудники агентства должны дать показания прокурору.

Ранее в этот день главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян возмутилась задержанием турецкой полицией журналистов Sputnik, на которых напали в их доме. Также она подчеркнула, что по словам полиции в Анкаре, у них нет сотрудников Sputnik.

В МИА «Россия сегодня» заявили, что агентство обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации, связанной с нападением на сотрудников Sputnik Турция и их последующим задержанием в полиции.

О случившемся 1 марта сообщила Симоньян. По ее данным, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов Sputnik в Анкаре и угрозы, прозвучавшие в адрес сотрудников агентства. Он также призвал власти обеспечить безопасность иностранных журналистов.

Источник: Газета Известия

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