Полиция начала проверку по факту применения силы при задержании девушки в Москве

12 августа 2019     30
Полиция начала проверку по факту применения силы при задержании девушки в Москве

Московская полиция начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки на несанкционированной акции в Москве 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в понедельник, 12 августа.

«По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка», — цитирует ТАСС представителя столичного главка МВД.

В полиции добавили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что жительницу Москвы Дарью Сосновскую полицейский ударил в живот при задержании на несанкционированном митинге. Видеозапись инцидента была опубликована очевидцами в интернете.

Ранее в понедельник сообщалось, что девушка написала заявление в Следственный комитет на ударившего ее полицейского.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В связи с этим было перекрыто движение на улице Маросейка, демонстранты собрались в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандировали лозунги. У некоторых в руках были плакаты.

Сотрудники полиции неоднократно призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Источник: Газета Известия

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