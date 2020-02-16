Полиция Приморья начала проверку по факту гибели амурского тигра

16 февраля 2020     32
Полиция Приморья начала проверку по факту гибели амурского тигра

Полицейские Приморского края начали проверку по факту наезда рейсового автобуса на амурского тигра.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили ТАСС в УМВД региона.

Рейсовый автобус сбил тигра в воскресенье в районе села Гоголевка на севере Приморского края. После столкновения животное ушло в лес.

Инспекторы охотнадзора, прибывшие на место происшествия, начали поиски животного. Позднее стало известно, что от полученных травм тигр умер. Это был молодой самец.

7 февраля сообщалось, что неизвестные убили в лесу в Приморье краснокнижного амурского тигра. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что собранные материалы были направлены в полицию.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Животное занесено в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в России составляла 580–600 особей. Ожидается, что следующий учет тигров на Дальнем Востоке проведут зимой 2021–2022 годов.

Источник: Газета Известия

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