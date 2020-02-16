Полиция Приморья начала проверку по факту гибели амурского тигра

Полицейские Приморского края начали проверку по факту наезда рейсового автобуса на амурского тигра.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили ТАСС в УМВД региона.

Рейсовый автобус сбил тигра в воскресенье в районе села Гоголевка на севере Приморского края. После столкновения животное ушло в лес.

Инспекторы охотнадзора, прибывшие на место происшествия, начали поиски животного. Позднее стало известно, что от полученных травм тигр умер. Это был молодой самец.

7 февраля сообщалось, что неизвестные убили в лесу в Приморье краснокнижного амурского тигра. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что собранные материалы были направлены в полицию.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Животное занесено в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в России составляла 580–600 особей. Ожидается, что следующий учет тигров на Дальнем Востоке проведут зимой 2021–2022 годов.

Источник: Газета Известия