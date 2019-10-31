Полиция проверяет информацию о пропаже румынской певицы и ее коллектива в Москве

Полиция проводит проверку по факту сообщения об исчезновении в Москве гражданки Румынии Елены Апостоляну. О пропаже румынской певица, выступающей под псевдонимом INNA, заявил житель Санкт-Петербурга.

«Женщина прилетела в столицу из Бухареста 26 октября и поселилась в одной из гостиниц. Далее она должна была отправиться в Санкт-Петербург, однако перестала выходить на связь», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова источника в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники полиции попытались дозвониться до пропавшей, но абонент оказался недоступен.

Знакомый исполнительницы сообщил на условиях анонимности, что помимо Апостоляну также пропали ее охранник-водитель мексиканец, барабанщик из ее группы и личный психолог-косметолог. Он предположил, что певицу могли «опоить чем-то где-нибудь в ночном клубе» и украсть телефоны, поскольку Апостоляну — очень умная, но очень доверчивая женщина.

«Пропала вся ее компания, с которой она приехала в Москву. Она, охранник-водитель мексиканец, личный психолог-косметолог девушка и парень, если не ошибаюсь, музыкант на ударных установках из ее музыкальной группы», — пояснил знакомый певицы.

30 октября PR-директор певицы Наргиз Закировой Ольга Рогова опровергла сообщения о неадекватном выступлении артистки на концерте в Уссурийске. Ранее зрители пожаловались, что на выступлении 27 октября Закирова была в нетрезвом виде и с бутылкой виски в руке.

Источник: Газета Известия