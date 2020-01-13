Полиция раскрыла совершенное 25 лет назад убийство в Челябинске

Сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 1994 году на территории станции Челябинск-Главный. Об этом в понедельник, 13 января, говорится на сайте СК РФ.

Уголовное дело возбудили в 1994 году, в настоящее время оно возобновлено по статье 103 УК РФ («умышленное убийство». По информации следствия, 28 августа 1994 года на территории товарного двора станции Челябинск-Главный было обнаружено тело мужчины. В ходе предварительного расследования установить подозреваемого в совершении преступления не удалось, следствие по делу было приостановлено. Но работа по поиску подозреваемого спустя 25 лет дала положительные результаты.

«При отработке лиц, возможно причастных к совершению убийства, оперативными сотрудниками транспортной полиции установлен 58-летний житель города Челябинска», — отметили в следственных органах. После опроса о преступлении мужчина признал вину и написал явку с повинной. Подозреваемый ранее неоднократно судим.

Осенью 2018 года в Москве был арестован киллер, занимавшийся преступной деятельностью в 1990-х. Уголовное дело в отношении него возбудили в 1997 году по подозрению в убийстве двух мужчин. После этого киллер скрылся, но его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Источник: Газета Известия