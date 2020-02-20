Полиция сообщила о задержанном после стрельбы в немецком Ханау

По меньшей мере один человек задержан немецкими полицейскими после стрельбы в городе Ханау. Об этом в четверг, 20 февраля, пишет издание Bild.

Кроме того, правоохранители в своем Twitter подтвердили гибель восьми человек в инциденте. В свою очередь, газета сообщает о еще пяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden acht Personen bei der Schießerei in #Hanau tödlich verletzt. ➡https://t.co/Wl3Ap2mULO — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Ранее в этот день стало известно, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в баре, а затем на одной из площадей города.

Позже в полиции заявили, что речь идет более чем об одном стрелявшем. Нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета и скрылись с места преступления. Мотивы их нападения неизвестны.

Источник: Газета Известия