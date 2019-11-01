Полиция Эссекса призвала подозреваемых в массовом убийстве братьев сдаться

1 ноября 2019     20
Полиция Эссекса призвала подозреваемых в массовом убийстве братьев сдаться

Братья Ролан и Кристофер Хьюз, которые подозреваются в причастности к гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс, должны явиться в полицию. Об этом в пятницу, 1 ноября, заявил главный инспектор уголовной полиции Эссекса Даниэль Стоутен во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.

«Сегодня я бы хотел обратиться напрямую: Ронан и Кристофер, передайте себя в руки полиции Северной Ирландии. Нам нужно, чтобы вы оба объявились и сотрудничали в этом расследовании», — призвал он подозреваемых.

Также Стоутен отметил, что, несмотря на разговор Ронана с полицией по телефону, правоохранительные органы настаивают на личной беседе с братьями.

23 октября полиция обнаружила грузовик с телами в британском графстве Эссекс. Жертвами оказались 31 мужчина и восемь женщин. В полиции сообщили, что когда специалисты определят причину смерти, то попытаются установить личности погибших. Первоначально полиция считала, что погибшие были гражданами Китая, однако 26 октября появились сообщения о том, что среди погибших могли быть граждане Вьетнама.

Водитель транспортного средства, 25-летний выходец из Северной Ирландии Мо Робинсон, был задержан по подозрению в убийстве, а 25 октября полицейские задержали еще двух подозреваемых, которых через два дня отпустили под залог. В настоящее время, помимо водителя, под стражей остается выходец из Северной Ирландии, задержанный 26 октября в порту Дублина.

Источник: Газета Известия

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