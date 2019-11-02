Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин выразил готовность вернуть в казну более 6 млрд рублей, таким образом, частично признав исковые требования.

«Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, 1,978 млн евро, 16,145 млн рублей, $22,056 млн», — приводит «РИА Новости» заявление адвоката Владимира Михайлова во время заседания Головинского суда.

Помимо этого, Черкалин согласился на конфискацию еще 793 млн рублей, порядка 6,5 млн евро, автомобиля Porsche Cayenne, дорогих наручных часов и запонок.

В общей сложности полковник вернет в казну 6,1 млрд только чистыми деньгами без учета имущества.

Требование Генпрокуратуры вернуть в счет государства дома, земельные участки, нежилые помещения, квартиры, ювелирные украишения, принадлежащие его родственникам и бывшим женам, а также 120 тыс. рублей и менее 2 тыс. швейцарских фунтов, Черкалин счел незаконным и отказался от выполнения условий.

16 мая полковнику Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки на сумму $850 тыс. В ходе следственных мероприятий у него в доме было изъято наличных и драгоценностей на сумму более 12 млрд рублей.

Также задержаны были бывшие подчиненные Черкалина: Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, которые были уволены из органов и обвиняются в мошенничестве на 490 млн рублей.

1 октября сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину будет доложено о ситуации с бывшим начальником банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным по завершении расследования.

Источник: Газета Известия