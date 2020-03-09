Полсотни соцработников-коммунистов погибли в Китае во время эпидемии

Полсотни социальных работников погибли во время эпидемии коронавируса в Китае, почти все они — коммунисты. Об этом сообщил представитель министерства гражданской администрации страны Чэнь Юэлян, передает РИА Новости.

Чэнь Юэлян уточнил, что, по состоянию на 8 марта, по всему Китаю при исполнении служебных обязанностей погибли 53 соцработника. Более 90 процентов из них — члены Коммунистической партии КНР.

Соцработники в Китае — это, как правило, сотрудники домовых комитетов, которые оказывают базовые социальные услуги жилым районам.

Ранее в марте австралийские ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии. По утверждению специалистов, при катастрофичном развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19 составит 68 миллионов человек в течение года после вспышки. При этом жертвами коронавируса в Китае станут более 12 миллионов человек, США и Россия потеряют по одному миллиону граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3825 человек, почти 62 тысячи — излечились.

Источник: Лента.Ру