Полузащитник «Тоттенхэма» Дайер едва не подрался с фанатом

Полузащитник лондонского ФК «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер вступил в словесную перепалку с фанатом, которая чуть не переросла в драку. Инцидент произошел вечером в среду, 4 марта, после домашней игры с «Норвич Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Потасовка между Дайером и зрителем случилась, когда игрок поднялся на трибуну. Фанат обвинил полузащитника «шпор» в поражении команды в серии пенальти и, вдобавок, оскорблял младшего брата футболиста. Ссора была непродолжительной по причине того, что стюарды увели Дайера с трибуны, передает «Газета.ру».

Менеджер «Тоттенхэма» усомнился в том, что фанат, учинивший скандал, является настоящим болельщиком футбольного клуба. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

Встреча закончилась в пользу «Норвича» со счетом 3:2.

16 декабря фанаты довели до слез украинского футболиста Романа Зозулю, выступающего за клуб «Альбасете» второго дивизиона чемпионата Испании.

Источник: Газета Известия