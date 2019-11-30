Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter по всему миру

Пользователи Twitter сообщили о перебоях в работе соцсети. Уведомления о неполадках поступали, в том числе, из России. Данные об этом опубликовал сервис Downdetector в субботу, 30 ноября.

С проблемами столкнулись 37% владельцев Android, 7% обладателей телефонов с системой IOS, еще 35% не смогли открыть страницу Twitter в браузере. Основные перебои возникли в 5 утра по московскому времени.

Большинство жалоб поступили от жителей восточного побережья США. Как отмечает «Газета.ру», причина сбоя пока не установлена.

Это не первый раз за последнее время, когда пользователи фиксируют сбои в работе Twitter. Так, 2 октября неполадки наблюдались в Японии, США и Европе.

Аналогичные «падения» были в конце сентября. Тогда подавляющее число жалоб поступило из Нью-Йорка.

В июле произошел масштабный сбой Twitter. В тот момент на проблемы с работой веб-версии пожаловались больше 50% пользователей.

Источник: Газета Известия