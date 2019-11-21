Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Netflix

21 ноября 2019     13
Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Netflix

Сбои в работе стримингового сервиса Netflix наблюдаются в четверг, 22 ноября, в разных странах мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на работу Netflix поступило из Сингапура, Китая, Южной Кореи, Нидерландов и Германии. Также проблемы в работе сервиса наблюдаются у пользователей из США, Великобритании, Франции, Таиланда и Японии.

Большая часть пользователей — 69% — жалуются на проблемы с воспроизведением видео. У 25% отсутствует соединение, а 5% — не могут войти в свою учетную запись.

Ранее, 24 октября стало известно о том, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могут создать собственный стриминговый сервис наподобие Netflix для популяризации кинематографа стран «пятерки».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Минздрав назвал дату введения нового порядка медосмотра для водителей
Минздрав назвал дату введения нового порядка медосмотра для водителей

18:38 Министерство здравоохранения назвало дату вступления в силу нового порядка медицинского осмотра для водителей при получении прав. © Евгений Епанчинцев …


Появилась реакция предполагаемого бойца ЧВК Вагнера на данные о казни в Сирии
Появилась реакция предполагаемого бойца ЧВК Вагнера на данные о казни в Сирии

Один из предполагаемых сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, отреагировал на опубликованное «Новой …


С севастопольцами собираются обсудить ремонт дорог
С севастопольцами собираются обсудить ремонт дорог

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пригласил жителей Севастополя на общественные обсуждения перечня объектов капитального ремонта автомобильных дорог на 2020 …


Путин назвал чушью повышение стоимости медсправок для водителей
Путин назвал чушью повышение стоимости медсправок для водителей

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие …


Часть проспекта Гагарина погрузится во тьму
Часть проспекта Гагарина погрузится во тьму

Планируется, что работы будут завершены к 15 декабря, информирует Горсвет. А на участке проспекта Гагарина, между улицами Пугачёва и Дмитрия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты