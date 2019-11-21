Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Netflix

Сбои в работе стримингового сервиса Netflix наблюдаются в четверг, 22 ноября, в разных странах мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на работу Netflix поступило из Сингапура, Китая, Южной Кореи, Нидерландов и Германии. Также проблемы в работе сервиса наблюдаются у пользователей из США, Великобритании, Франции, Таиланда и Японии.

Большая часть пользователей — 69% — жалуются на проблемы с воспроизведением видео. У 25% отсутствует соединение, а 5% — не могут войти в свою учетную запись.

Ранее, 24 октября стало известно о том, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могут создать собственный стриминговый сервис наподобие Netflix для популяризации кинематографа стран «пятерки».

Источник: Газета Известия