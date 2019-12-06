Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

6 декабря 2019     10
Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

Пользователи в ряде стран столкнулись со сбоями в работе Facebook и Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Перебои были зарегистрированы около 22:10 мск. На работу Facebook пожаловались больше всего пользователей из США, Мексики, Перу, Колумбии и Бразилии. Около 47% из них указали на проблемы с авторизацией, еще 32% на проблемы с новостной лентой, а 19% заявили о полном отключении соцсети.

На работу Instagram жалуются пользователи США, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Нидерландов, Италии, Испании и России. Не менее 53% отметили проблемы с новостной лентой, 33% пожаловались на авторизацию, а 12% на сбои опции «сторис», пишет «РИА Новости».

28 ноября пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети. Большая часть пользователей испытывала трудности при загрузке приложения.

Источник: Газета Известия

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