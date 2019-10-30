Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram, Facebook и WhatsApp

30 октября 2019     14
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram, Facebook и WhatsApp

Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger наблюдаются в нескольких странах мира. Об этом 30 октября сообщается на сайте Downdetector, ведущем мониторинг работы популярных интернет-ресурсов.

Нарушения работы наблюдаются с 18:00 (мск). Большинство пользователей жаловались на сбои при отправке сообщений и загрузкой новой информации в ленте.

По данным ТАСС, наибольшее количество сообщений о неполадках поступало от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии.

Последний раз сообщения пользователей о сбое в работе Instagram поступали 22 августа. Он коснулся жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и России.

Источник: Газета Известия

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