Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились несправедливостью рейтинга

2 марта 2020     11
Пользователи «Яндекс

Пользователи онлайн-сервиса «Яндекс.Такси» возмутились новой системой рейтинга пассажиров. В соцсети Twitter они пожаловались на то, что оценка ниже ожидаемой и увидели в этом несправедливость.

Многие отметили, что их рейтинг ниже 5.0, хотя они стараются вести себя как идеальные пассажиры. Пользователи заявили, что всегда молча едут на заднем сидении, вежливы и не мешают водителям при вождении. Некоторые добавили, что стараются выбрать точки посадки и высадки, чтобы таксистам было удобнее останавливаться.

При этом пассажиры, которые не стараются сделать поездки максимально комфортными для водителя, также с удивлением обнаружили, что их рейтинг в приложении не соответствует ожидаемому. Они, наоборот, не всегда ведут себя вежливо, но в сумме оценка от водителей — пятерка.

1 марта в мобильных приложениях «Яндекс.Такси» на платформах Android и iOS в тестовом режиме заработала функция рейтинга пассажиров. В компании считают, что новый сервис поможет выявлять недобросовестных клиентов, а заказы пассажиров с высоким рейтингом сделают приоритетными.

Результаты пользователей формируются из оценок от одного до пяти баллов — их водители анонимно ставят после завершения поездки. Итоговое значение складывается из 40 последних оценок.

Источник: Лента.Ру

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