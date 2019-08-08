Польский суд арестовал россиян после драки в Кракове

Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа после драки с футбольными фанатами в Кракове. Об этом в среду, 7 августа, сообщила радиостанция RMF FM.

«Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира», – приводит сообщение ТАСС. Радиостанция отмечает, что им предъявлены обвинения в попытке избиения и организации преступной группы.

Двух задержанных суд оставил на свободе по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. По данным российского консульства, среди всех задержанных – 10 россиян.

5 августа сообщалось о задержании около 20 россиян после драки с фанатами футбольного клуба «Краковия». Участники потасовки были «в основном чеченского происхождения».

Источник: Газета Известия