Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями

18 января 2020     41
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun.

Останки 71-летнего мужчины обнаружил его сосед, который зашел в проведать фермера, так как не видео его с Нового года. Как пишет издание, погибший получил сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца. Рядом с ним были найдены останки.

Как рассказали соседи фермера, он держал гигантских свиней венгерской породы Мангалица, часто животные голодали, не получали необходимый уход и свободно бегали по территории. В связи с этим в прокуратуре считают, что мужчина был съеден своими питомцами.

В ноябре 61-летней жительницу Великобритании Сьюзен Смит (Susan Smith) признали виновной в жестоком обращении с животными. Инспекторы Королевского общества защиты животных обнаружили на ее ферме останки сотен животных, а также истощенных и покрытых паразитами овец, коров и свиней. Женщина не кормила и не поила питомцев и объяснила это тем, что не могла заботиться о животных из-за болезни и сломанного трактора. Смит получила 18 месяцев тюрьмы и запрет на владение животными.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open
Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open

08:40 Россиянка Анна Калинская одержала победу над китаянкой Ван Синьюй в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии, и пробилась в основную …


В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. …


Ученые назвали причину вымирания динозавров
Ученые назвали причину вымирания динозавров

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось …


СМИ: Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака
СМИ: Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака

05:37 Президент США Дональд Трамп собирается провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в …


Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun. Останки …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты