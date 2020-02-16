Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

16 февраля 2020     19
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

Варшава попросила Министерство иностранных дел России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля. Об сообщил глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович.

«Мы ждем ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам через посольство передаст свою нам позицию», — цитирует его РАР.

Польская делегация намерена посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, и Катынь в годовщину Катынского расстрела.

13 июня Варшавский окружной суд признал бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского виновным по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году — его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе отметили годовщину вывода войск из Афганистана
В Севастополе отметили годовщину вывода войск из Афганистана

В Севастополе отметили 31 годовщину вывода советских войск из Афганистана.  Участники памятных торжеств возложили цветы и венки к Мемориалу героической …


Противолодочный корабль «Керчь» вывели из состава Черноморский флот
Противолодочный корабль «Керчь» вывели из состава Черноморский флот

На выведенном из состава Военно-морского флота большом противолодочном корабле «Керчь» Черноморского флота прошла торжественная церемония спуска Военно-морского флага. Всего в …


Поражение саудовского истребителя хуситами попало на видео
Поражение саудовского истребителя хуситами попало на видео

Атака йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном и контролирующих север Йемена, на истребитель Panavia Tornado Военно-воздушных сил Саудовской Аравии попала на видео. …


Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

Варшава попросила Министерство иностранных дел России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля. Об сообщил глава …


Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе
Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе

23:18 Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты