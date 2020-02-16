Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

Варшава попросила Министерство иностранных дел России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля. Об сообщил глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович.

«Мы ждем ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам через посольство передаст свою нам позицию», — цитирует его РАР.

Польская делегация намерена посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, и Катынь в годовщину Катынского расстрела.

13 июня Варшавский окружной суд признал бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского виновным по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году — его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Источник: Газета Известия