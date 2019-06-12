Польша попросила США поставить ей истребители F-35 вместо Турции

США начали работу над удовлетворением запроса Польши на покупку истребителей пятого поколения F-35, сообщил 11 июня высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Они (Польша) уже подготовили запрос по поводу F-35, и мы работаем над формальностями с нашими военными, чтобы направить им предложение по итогам», – цитирует его «РИА Новости».

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что Варшава планирует ускорить покупку этих самолетов, если Вашингтон все же решит отменить их поставку Турции.

Отказом в предоставлении истребителей США грозят Анкаре в случае завершения российско-турецкой сделки по ЗРК С-400.

Источник: Газета Известия