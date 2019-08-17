Польша предложила способ устрашения России

17 августа 2019     16
Польша предложила способ устрашения России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал способ устрашения России. Об этом сообщает телекомпания Polsat.

По его словам, размещение американских войск в Польше будет сильнее внушать России страх, чем в случае их отправки в Западную Европу. Глава МИД подчеркнул, что фактор присутствия военных США рядом на восточной границе НАТО играет «очень важную, отпугивающую роль».

«Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», — заявил Чапутович.

Он также выразил надежду, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Варшаву, который пройдет с 31 августа до 2 сентября, планы по перемещению американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.

Ранее в августе замглавы МИД Польши Марчин Пшидач забеспокоился из-за сближения некоторых стран Европейского союза с Россией. «Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение», — заявил политик.

Источник: Лента.Ру

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