Польша пригласила Германию и не позвала Россию на годовщину Второй мировой войны

Польша не пригласила Россию на памятное мероприятие в день начала Второй мировой войны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы государства.

На 80-ю годовщину нападения нацистской Германии на Польшу страна пригласила страны-члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссию.

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил, что приглашена канцлер Германии Ангела Меркель. «Я не хочу заранее подтверждать, но мы являемся оптимистами», — рассказал он о возможном приезде Меркель. Кроме того президент страны Анджей Дуда лично заявил президенту США Дональду Трампу о желании видеть его на памятном мероприятии.