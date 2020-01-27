Полюбившего платья актера подняли на смех за внешний вид на премии «Грэмми»

Полюбившего выходить в свет в женских платьях актера Билли Портера подняли на смех в сети за внешний вид на премии «Грэмми». Многочисленные шутки по поводу его наряда появились в Twitter.

50-летний актер известен продвижением гендернофлюидного стиля одежды (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. «Ленты.ру»). На мероприятие, которое состоялось 27 января, он выбрал голубой комбинезон со стразами и серебристой бахромой. Свой образ Портер дополнил блестящими аксессуарами и ярким макияжем.

Билли Портер Фото: Amy Sussman / Getty Images

Однако самой забавной деталью пользователи соцсетей нашли его головной убор. Широкополая шляпа, украшенная двумя слоями бахромы из кристаллов, была оснащена механизмом, который позволял актеру раздвигать и задвигать ее во время фотосессии наподобие штор.

«Так выглядит кассир в “МакАвто”, когда я подъезжаю», — съязвил один из них. «Я: я не пойду с вами, на этой неделе я пытаюсь сэкономить. Друг: мы успеваем на акцию “счастливый час”. Я:», — продолжил другой, прикрепив к твиту видео с раздвигающейся бахромой Портера. «Я: ненавижу драмы. Тоже я, когда где-то происходит драма», — добавил третий. «Когда кто-то говорит про картофельные чипсы», — пошутил еще один пользователь.

Билли Портер нередко выходит в свет в эпатажных нарядах. Например, в январе он появился на 25-й церемонии вручения премии Critics’ Choice в Лос-Анджелесе в женском наряде. Он вышел на публику в платье-комбинезоне в пол с прямым вырезом, над дизайном которого работал американский модельер Хоган Маклафлин. Передняя часть наряда была выполнена из ткани мятного оттенка, а задняя — темно-зеленого цвета.

Источник: Лента.Ру