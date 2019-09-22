Помощник Зеленского рассказал о планах по реализации «формулы Штайнмайера»

22 сентября 2019     5
Помощник Зеленского рассказал о планах по реализации «формулы Штайнмайера»

Регулирующая порядок проведения местных выборов в Донбассе «формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта о выборах, заявил 21 сентября помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Формула – это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать, и который будет вынесен на публичное обсуждение», – написал он в Facebook.

По словам Ермака, весь процесс будет доноситься до украинцев, а имплементацию формулы осуществят в несколько этапов.

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (сейчас президентом Германии). Она предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

В Киеве 17 сентября заявили, что не имеют особых возражений по данному документу, однако подписывать «формулу» отказались.

Позже глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук объяснил смысл «формулы Штайнмайера».

С 2014 года на Украине продолжается вооруженный конфликт. Жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота, из-за чего Киев начал военную операцию.

Источник: Газета Известия

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