Помпео заявил о готовности выступать в Конгрессе в рамках импичмента

18 декабря 2019     11
Помпео заявил о готовности выступать в Конгрессе в рамках импичмента

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в Конгрессе.

На пресс-конференции по итогам прошедшего в Вашингтоне очередного раунда индийско-американского диалога с участием внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран главу госдепа попросили прокомментировать обсуждение двух статей обвинения против американского лидера в Палате представителей Конгресса США.

По его словам, он рад предоставить документы и выступать на слушаниях, если это целесообразно и требуется по закону. Также Помпео отметил, что Госдепартамент все это время следовал закону и продолжит это делать, пишет ТАСС.

В палате представителей конгресса США в среду состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Демократы обвиняют главу Белого дома в злоупотреблении властью и препятствованию расследованию конгресса США.

17 декабря опрос показал наивысший рейтинг одобрения Дональда Трампа со стороны избирателей за полгода. 43% респондентов поддерживают американского лидера.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

Источник: Газета Известия

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