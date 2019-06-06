Помпео заявил о сложности в обеспечении единства оппозиции Венесуэлы

6 июня 2019     5
Помпео заявил о сложности в обеспечении единства оппозиции Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что обеспечивать единство венесуэльской оппозиции очень сложно, так как многие ее представители хотят занять пост президента республики. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам главы госдепа, в тот момент, когда нынешний венесуэльский президент Николас Мадуро оставит пост, не менее 40 представителей оппозиции, считающие себя наследниками главы государства, попытаются занять его место.

15 мая лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который ранее попытался устроить в стране госпереворот, назначил дату встречи своего представителя в США Карлоса Веккью с американским военным командованием. Ранее Гуайдо говорил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США для достижения своих целей — свержения президента республики Николаса Мадуро.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков.

Источник: Газета Известия

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